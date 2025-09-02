Professione e Mercato

L’avvocato stabilito deve indicare il titolo per intero

Il Cnf chiarisce che l’avvocato stabilito deve usare il titolo professionale di origine evitando di ingenerare confusione con il titolo di avvocato a pena di illecito disciplinare

di Marina Crisafi

“Nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine (indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine), in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato, specificandosi, in via rafforzativa, che all’indicazione del titolo professionale l’avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l’iscrizione presso l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione...

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato