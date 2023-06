L'elemento psicologico costituito dal fine di profitto nel reato di rapina a cura della Redazione Diritto









iReati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - Elemento soggettivo - Dolo - Profitto - Carattere - Fattispecie.

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

