L’elezione di domicilio è valida anche se la manca la sottoscrizione dell’indagato

Notificazioni - All’imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere - Verbale contenente l’elezione di domicilio - Mancata sottoscrizione dell’indagato - Invalidità - Condizioni.

La mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio non ne determina l’invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all’intenzione di non dare più corso all’elezione...