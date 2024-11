L’Hotel Garden di Siena entra nella catena Marriott: GOP advisor

Massimiliano Macaione

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito un fondo d’investimento internazionale nell’acquisizione dell’Hotel Garden di Siena dalla società Hotel Garden S.p.A.

Mediante questa operazione l’Hotel Garden di Siena si trasformerà in un esempio importante di urban resort ed entrerà a far parte della prestigiosa catena internazionale Marriott. Per compiere tale trasformazione l’Hotel cambierà nome e rimarrà chiuso per lavori di ristrutturazione durante la prima metà del prossimo anno e riaprirà nell’estate 2025.

La gestione sarà curata dalla società milanese 753 Hospitality, guidata dall’Amministratore Delegato Nevius Glussi ed opererà con il brand “Tribute Portfolio” del gruppo Marriott.

Il fondo d’investimento è stato assistito da un team GOP guidato dal partner Massimiliano Macaione, responsabile della practice hospitality, coadiuvati dal counsel Aldo Turella e dall’associate Chiara De Angelis per gli aspetti societari di M&A dall’associate Angela Tosto per i profili di diritto immobiliare e dalla counsel Francesca Maria Sciubba per i profili fiscali.

Hotel Garden S.p.A. è stata assistita, per gli aspetti relativi alla ristrutturazione del debito e, successivamente, alla parte structuring & execution, dal Dott. Paolo Rampello, mentre i profili legali e fiscali sono stati seguiti, rispettivamente, dallo Studio Legale Pisillo, nella persona dell’Avv. Fabio Pisillo, e dallo studio legale tributario Plusiders da un team composto dagli Avv. Pierpaolo Abbate, Dora Paola Sposato e Mario del Vaglio.