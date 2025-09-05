L'Osservatorio sul Merito Amministrativo

I punti chiave
- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- TUTELA DELL'AMBIENTE
- CONTRATTO DI AVVALIMENTO
- PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
- RILASCIO PORTO D'ARMI
- SILENZIO-INADEMPIMENTO
- CONCORSO NOTARILE
- ABUSI EDILIZI
- TITOLO EDILIZIO
- PERMESSO DI SOGGIORNO
- DASPO
- INFORMATIVA ANTIMAFIA
- REVOCAZIONE AMMINISTRATIVA
- IMPIEGATO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
- TRASFERIMENTO DIPENDENTE PUBBLICO
- SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)