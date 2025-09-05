RassegnaMassime di Merito

L'Osservatorio sul Merito Amministrativo

Guida al Diritto
Guida al Diritto

I punti chiave

  1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
  2. TUTELA DELL'AMBIENTE
  3. CONTRATTO DI AVVALIMENTO
  4. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
  5. RILASCIO PORTO D'ARMI
  6. SILENZIO-INADEMPIMENTO
  7. CONCORSO NOTARILE
  8. ABUSI EDILIZI
  9. TITOLO EDILIZIO
  10. PERMESSO DI SOGGIORNO
  11. DASPO
  12. INFORMATIVA ANTIMAFIA
  13. REVOCAZIONE AMMINISTRATIVA
  14. IMPIEGATO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
  15. TRASFERIMENTO DIPENDENTE PUBBLICO
  16. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

