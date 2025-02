La capacità economica dell’imputato ammesso alla sospensione condizionale della pena

Pena - Sospensione condizionale - Beneficio subordinato al risarcimento del danno - Condizioni economiche dell’imputato - Verifica giudiziale - Esclusione - Motivato apprezzamento.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono...