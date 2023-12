La deduzione di prove nuove nel giudizio di revisione

Impugnazioni penali - Revisione - Deduzione di nuove prove - Concetto di prova nuova - Limiti.

In tema di revisione, ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi per prove nuove, rilevanti ai sensi dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti...

