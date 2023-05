La domanda di accertamento della qualità del condominio va proposta a tutti i partecipanti alla comunione e non all'amministratore di Mario Finocchiaro

La Cassazione n. 9551 del 2023 è l'occasione per un check sugli orientamenti dei giudici di legittimità sulla questione

La domanda di accertamento della qualità di condomino, ovvero dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva a un condominio edilizio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex articolo 1117 del Cc, non va proposta nei confronti della persona che svolga l'incarico di amministratore del condominio medesimo, ma impone la partecipazione di tutti i partecipanti al condominio in situazione di litisconsorzio necessario, sicché tale questione, quando si...