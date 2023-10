La nullità parziale delle fideiussioni prive di clausola omnibus per violazione della normativa antitrust di Nicola Stiaffini

Con la sentenza n. 7526 del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Milano (sez VI) ha accertato e dichiarato la nullità parziale di due fideiussioni prive di clausola omnibus ( cd. specifiche ), una del 2014 e l"altra del 2016, per violazione alla L. 287/1990 e, conseguentemente, ha dichiarato la banca decaduta ex art. 1957 cc dall"azione nei confronti dei garanti con revoca del decreto ingiuntivo opposto.



Il Tribunale meneghino, inoltre, ha dichiarato che in presenza di una clausola di pagamento...