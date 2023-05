La sede bolognese di LS LEXJUS SINACTA rafforza il dipartimento corporate con l'ingresso di ANNA MARIA MAZZONI

L‘avvocato Anna Maria Mazzoni (in foto), componente del Comitato esecutivo della filiale di Roma della New York Bar Association, dopo un'esperienza nel dipartimento Real Estate dello studio Chiomenti, entra a far parte quale senior associate del dipartimento corporate della sede bolognese di LS Lexjus Sinacta, composto da 15 professionisti e guidato da Gianluigi Serafini.

