Lablaw cresce con l’ingresso di Marco Pati Clausi nell’equity

Marco Pati Clausi









LABLAW annuncia la nomina a Partner dell’avvocato giuslavorista Marco Pati Clausi e il conseguente ingresso del professionista nell’Equity dello Studio Legale, tra le law firm più autorevoli del mercato nel diritto del lavoro, relazioni industriali e consulenza strategica HR.



Con questa decisione “LABLAW si rafforza ulteriormente sul piano della autorevolezza professionale e delle competenze, confermando una dei nostri fondamenti costitutivi che è la crescita interna” spiega Francesco Rotondi, Name Partner di LABLAW “Marco è un avvocato esperto ed un fine tecnico che ha ottimamente interpretato lo spirito dello Studio LABLAW con cui oggi si identifica pienamente”.



La decisione, spiega Alessandro Paone, Managing Partner di LABLAW “non solo è figlia di una logica assolutamente naturale e consolidata al nostro interno, ma risponde al piano di crescita e di sviluppo individuale condiviso con Marco, al momento del suo ingresso in LABLAW, che ha dato tutti i frutti al tempo immaginati. Marco assumerà, altresì, la responsabilità gestionale ed operativa della prestigiosa sede di Napoli, territorio in cui LABLAW è molto presente da tempo e nel quale continuerà ad investire dando al sud Italia una centralità nei progetti di sviluppo e della proposition commerciale assolutamente peculiare, con particolare attenzione all’imprenditoria familiare ed al cluster del trasporto e della logistica”.



L’avvocato Marco Pati Clausi vanta un’esperienza ultraventennale in ogni ambito del diritto del lavoro e del diritto sindacale e, da sempre, si occupa di assistere le Aziende, anche pubbliche o a partecipazione pubblica, in sede giudiziale, stragiudiziale e arbitrale.



Autore di varie pubblicazioni in materia di Diritto del Lavoro e Sindacale, l’avv. Pati Clausi si è specializzato presso l’Università di Camerino in Diritto civile, indirizzo lavoristico.