Latham & Watkins assiste Marcolin nell’acquisizione di ic! berlin

Alessia De Coppi, Marco Carrieri









Marcolin, azienda tra i leader mondiali nel settore dell’eyewear e portfolio company di PAI Partners, ha completato l’acquisizione di ic! berlin GmbH, realtà dell’occhialeria indipendente fondata a Berlino nel 1996.



Il marchio ic! berlin entra ufficialmente a far parte degli house brand di Marcolin, affiancando WEB EYEWEAR e rafforzando un segmento considerato strategico per l’Azienda.



Latham & Watkins ha assistito Marcolin con un team corporate guidato dai partner Burc Hesse, Stefano Sciolla e Stephan Hufnagel, con gli associate Julia Schofer, Maximilian Kuchernign e Jan Gocha. Il finanziamento dell’operazione è stato seguito da un team composto dai partner Marcello Bragliani, Alessia De Coppi e Roberto Reyes Gaskin con il counsel William Lam e l’associate Pasquale Spiezio. Il team comprendeva inoltre il partner Susan Kempe-Müller e l’associate Julian Zimara per gli aspetti di proprietà intellettuale, il partner Ulf Kieker per gli aspetti fiscali e il partner Tobias Leder per i profili giuslavoristici.



Linklaters ha agito per le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Diego Esposito e dal counsel Marco Carrieri, e composto dall’associate Ilaria Francesca Bertolazzi e dalla trainee Federica Subba.