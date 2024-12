Latham & Watkins e Bird & Bird nell’acquisizione di Sitem Group da parte di Worthington Steel

Giovanni Spedicato,Guido Hassan, Francesco Barbieri e Matteo Meroni

Worthington Steel, Inc. ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire, tramite la sua controllata Tempel Steel Company, LLC, una partecipazione di controllo in Sitem S.p.A., azienda con sede in Italia attiva nella produzione di lamierini per motori elettrici e prodotti accessori per applicazioni automobilistiche e industriali in Europa.

Latham & Watkins ha assistito Worthington Steel con un team guidato dal partner Stefano Sciolla e il counsel Giovanni Spedicato, con gli associate Guido Hassan e Milena Raffaldi e i trainee Eugenia Pavan e Luca Bolognini. Lo studio ha anche prestato assistenza per gli aspetti corporate di diritto americano con la partner Cathy Birkeland, per i profili regolamentari con il partner Cesare Milani e per gli aspetti antitrust con il partner Luca Crocco.

Bird & Bird ha assistito Sitem Group con un team guidato dal partner corporate Alberto Salvadè che ha agito con il supporto del counsel Francesco Barbieri e dai senior associate Matteo Meroni e Sara Calamitosi. Gli aspetti corporate di diritto tedesco dell’operazione sono stati seguiti dal partner Kai Kerger e dalla counsel Johanna Schindler della sede di Bird & Bird a Francoforte.