Latham & Watkins e Milbank nell’emissione obbligazionaria green da €750 milioni di Metlen Energy & Metals

Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche per i profili di diritto americano in relazione all’offerta di obbligazioni senior green da €750 milioni al 4,00% con scadenza nel 2029 da parte di Metlen Energy & Metals S.A. (precedentemente nota come Mytilineos S.A.) (“Metlen”). Metlen ha utilizzato i proventi delle obbligazioni per riscattare integralmente le sue obbligazioni senior esistenti da US$500 milioni al 2,50% con scadenza nel 2024 e intende utilizzare i proventi rimanenti per scopi aziendali e per pagare commissioni e spese relative all’offerta. Un importo equivalente ai proventi netti dell’offerta sarà utilizzato per finanziare o rifinanziare progetti green, in conformità con il green finance framework di Metlen.

Il team di Latham è stato guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi con gli associate Chiara Coppotelli e Kayla McCoy.

Il pool di banche è stato guidato da Citigroup Global Markets Europe AG (come billing & delivery bank e joint global coordinator), BNP PARIBAS e HSBC Continental Europe (come joint global coordinators), Alpha Bank S.A., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Eurobank S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, National Bank of Greece S.A., Nomura Financial Products Europe GmbH, Piraeus Bank S.A. e Société Générale (come joint bookrunners).

Milbank ha assistito l’emittente per i profili di diritto americano con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis e Trevor Truman, insieme agli associate Stefanos Serfas e Harshil Bansal.