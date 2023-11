LCA con BTX Italian Retail and Brands nella cessione del ramo logistico “Conbipel” a DHL

Claudia Barona









BTX Italian Retail and Brands Srl, società controllata dal fondo di private equity Grow Capital Global Holdings Pte Ltd, con sede in Singapore, che nel 2022 aveva acquistato il business a marchio “Conbipel”, ha ora ceduto a DHL Supply Chain Italia SPA, società del Gruppo DHL specializzata nella gestione di servizi logistici integrati per le imprese, il ramo logistico gestito presso il magazzino di 70.000 m2 in Cocconato d’Asti, in Piemonte.



L’operazione si inserisce in un più ampio progetto volto, da un lato, a consentire a BTX Italian Retail and Brand di potenziare le attività di vendita al dettaglio e online tramite l’affidamento delle attività logistiche altamente specializzate e ad alto valore ad un partner d’eccellenza leader mondiale nella logistica e, dall’altro, a consolidare la presenza di DHL Supply Chain nei settori Fashion, Retail ed E-commerce nel nord Italia.



LCA ha assistito il venditore BTX Italian Retail and Brands, con un team coordinato da Edoardo Calcaterra e composto da Claudia Barone (foto) e Giuseppe Notari per gli aspetti corporate, da Ranieri Romani e Zuleika Palma per gli aspetti giuslavoristici e da Davide Magnolia per gli aspetti relativi al contratto logistico.



DHL Supply Chain Italia ha gestito l’operazione attraverso un team specializzato interno, sia per gli aspetti commerciali che sotto il profilo legale.