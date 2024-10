LCA con KNAPP AG per il nuovo maxi polo logistico adidas in Italia

Andrea Carreri, Flavia Visco

LCA Studio Legale, con un team guidato dal partner Andrea Carreri e dalla senior associate Flavia Visco, con il supporto del partner Ranieri Romani e della mid-level associate Zuleika Palma per gli aspetti giuslavoristici, ha assistito KNAPP AG per gli aspetti legali relativi ai contratti di fornitura di impianti e servizi con Kühne + Nagel per la costruzione del maxi polo logistico di adidas in Italia, recentemente inaugurato a Mantova.