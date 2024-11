LCA nell’affitto a Itelyum Regeneration del ramo d’azienda di KLK Temix relativo ai servizi di depurazione

Dario Covucci, Stefano Giannone

LCA Studio Legale ha assistito KLK Temix S.p.A. – società appartenente al gruppo KLK Oleo group, produttore oleochimico leader a livello mondiale – nella negoziazione e sottoscrizione di un complesso accordo quadro e dei relativi contratti accessori con Itelyum Regeneration S.p.A. con cui Aeco S.r.l., controllata da quest’ultima, subentrerà in affitto nella gestione dell’impianto di depurazione dei reflui industriali dello stabilimento KLK di Calderara di Reno, per realizzare interventi di revamping e ottimizzazione dell’impianto, anche nell’ottica di fornire servizi ausiliari in sito.

L’assistenza ha interessato, oltre ai profili contrattuali, anche questioni di complianceambientale e gli aspetti autorizzativi in coordinamento con le due società.

Il team di LCA Studio Legale è stato composto dai partner Giangiacomo Rocco di Torrepadula e Stefano Giannone Codiglione del Dipartimento Corporate, nonché dal partner Dario Covucci del Dipartimento Energy, Environment, ESG, con la associate Elena Dalla Pozza.

Itelyum Regeneration S.p.A. è stata assistita nell’operazione dall’avvocato Pietro Ferraris dello studio legale Robaldo-Ferraris.