LCA con R-Store nell’acquisizione del gruppo MedCa

Claudia Barone - Marina Rosito

LCA Studio Legale, con un team coordinato da Marina Rosito e composto, per la parte corporate, da Claudia Barone e Giovanni Compagnoni, per la parte antitrust, da Adele Sodano, Monica Dal Prà e Martina Cannata, per la parte labour da Ranieri Romani e Zuleika Palma e per la parte finance da Davide Valli e Luca Liberti, ha assistito R-Store Spa nell’acquisizione dell’intero capitale di MED Computer dalle società Astro Srl e 1Loop Spa. Il gruppo Med Computer controlla Juice S.p.A., Rekordata S.r.l., Med Innovations, ed ICT S.r.l. A seguito dell’acquisizione, R-Store diventa il più importante Apple Premium Partner in Italia e tra i più importanti al mondo.

R-Store è stata assistita da Deloitte per i servizi di due diligence contabile e finanziaria, dallo Studio Losi-Cavazzini per la consulenza aziendale amministrativa; dalla Società L&C Corporate di Milano per la consulenza Corporate e l’acquisition financing, entrambe dirette e coordinate da Antonio Cavazzini, e dallo Studio di Dottori Commercialisti Battaglia & Partners di Napoli per la consulenza fiscale e coordinamento generale sotto la direzione di Gianluca Battaglia.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche che ha visto come arranger e agent Bnl-Bnp Paribas, con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti e Medio Credito Centrale e l’intervento di Sace. Il pool è stato assistito da Advant-NCTM Studio Legale, con un team coordinato da Eugenio Siragusa e composto da Gianluca Salvadei e Andrea Corona.

Nell’operazione di vendita, Astro è stata assistita da Withers Studio Legale, con un team composto da Stefano Cignozzi e Francesca Nobili e da Manuela Dignani dello Studio Dignani Saccani, per gli aspetti finanziari.