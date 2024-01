LCA con Sweet.CA nell’acquisizione di Matteo

Riccardo Massimilla

Sweet.CA S.p.A., veicolo di investimenti controllato da Michele Foppiani e Tiziana Gargiulo, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Matteo S.r.l., società lombarda attiva nel settore della panificazione di prodotti surgelati quali focacceria, pasticceria dolce e salata nonché semilavorati crudi. Tale acquisizione segue le precedenti in settori sinergici nel settore e mira a consolidare e sviluppare il progetto di creazione di un polo italiano di eccellenze nel settore dolciario.

Matteo Assolini, uno dei soci di riferimento della target, è rimasto all’interno della compagine sociale mantenendo un quota di minoranza pari al restante 20% del capitale sociale della società e, in segno di continuità con la precedente gestione, è stato confermato nel ruolo di amministratore delegato.

Ai fini dell’operazione, Sweet.CA è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team composto da Alessandro Iustulin e Lorenzo Piccoli e coordinato dal socio Riccardo Massimilla (in foto), per gli aspetti legali, da GPAV dottori commercialisti associati, con un team composto dal socio Maurizio Altini, e da Alessia Scaringi e Paola Gemelli, per gli aspetti fiscali, e dal dott. Linko Farinazzo per gli aspetti finanziari e di advisory. Epyon con Angelo Conte e Andrea Chiodi hanno effettuato la due diligence finanziaria su Matteo S.r.l.

I soci di Matteo S.r.l. sono stati, invece, assistiti da Federico Contardi e relativo team dedicato, per gli aspetti legali, e dal dott. Giovanni Mirarchi di Re.Fi.Mi. S.r.l. per gli aspetti fiscali e finanziari.