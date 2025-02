LE PRESTAZIONI SANITARIE - Regole e finanziamenti del Ssn secondo i criteri della competitività

L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024 n. 193 ha sospeso l'efficacia di alcune disposizioni pro-concorrenziali introdotte, a seguito di numerose segnalazioni dell'AGCM, dall'art. 15 della L. 05.08.2022, n. 118 (L. annuale per il mercato e la concorrenza 2021) in materia di accreditamento e contrattualizzazione di nuove strutture o di avvio di nuove attività in strutture preesistenti per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN