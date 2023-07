Legance con BKW nell'acquisizione di un importante progetto eolico autorizzato in Italia

Filippo Ruffato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La società svizzera BKW Energie AG ha acquisito un importante progetto eolico autorizzato da realizzarsi nel Comune di Cerignola (Regione Puglia), che comprende due parchi eolici con una capacità combinata prevista di 130 megawatt (MW). La costruzione dei parchi eolici inizierà nel 2024 e la loro entrata in esercizio è prevista per la fine del 2025. Tale investimento consentirà a BKW di superare il proprio obiettivo di produrre, entro il 2026, nuove energie rinnovabili con una potenza di almeno 1000 megawatt.



Legance ha assistito BKW con un team multidisciplinare coordinato dal partner Filippo Ruffato e composto, per i profili di diritto societario, dalla senior associate Cristina Marani e dall'associate Camilla Gazzani e per i profili di diritto amministrativo dalla senior counsel Valeria Viti, dal senior associate Alberto Tedeschi e dall'associate Nicola Balestieri.



Per i profili fiscali e finanziari, BKW è stata assistita dallo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza, nella persona del partner Franco Pozzi, che si avvalso della collaborazione di Alice Galimberti di SCC – Analisi e Valutazioni d'Azienda.



Parte venditrice, costituita da una cordata di imprenditori del Nord-Est, è stata assistita per i profili di diritto societario e fiscale dallo studio legale e tributario Bureau Plattner, con un team guidato dal partner Peter Karl Plattner e composto dalle colleghe Francesca Martini e Fiammetta Giuliani.