Legance e BonelliErede nell’accordo sottoscritto da So.Ri.Cal S.p.A. ai sensi dell’articolo 58, comma 2, CCII

Simone Ambrogi, Giorgio Frasca, Marialuisa Garavelli, Beatrice Corda

Legance ha assistito So.Ri.Cal S.p.A. e la regione Calabria, socio unico di So.ri.Cal S.p.A. nella sottoscrizione dell’accordo ex art. 58, comma 2, CCII con FMS Wertmanagement AöR, agenzia creata dal governo federale tedesco, assistita da BonelliErede.

La Società ha dato integrale esecuzione all’accordo con conseguente conclusione del percorso di risanamento già avviato con la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis L. Fall., omologato dal Tribunale di Catanzaro.

So.Ri.Cal. S.p.A. è la società controllata dalla Regione Calabria a cui è stata affidata la gestione, il completamento, l’ammodernamento e l’ampliamento degli schemi idrici di grande adduzione, accumulo e potabilizzazione trasferiti alla Regione Calabria dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno (ex art. 6 L. n. 183/1976), nonché lo svolgimento del servizio idropotabile all’ingrosso in favore di tutti gli Utenti/Comuni calabresi, giusta convenzione di concessione di durata trentennale con la Regione Calabria.

Il valore dell’operazione di ristrutturazione di oltre 100 milioni di euro si inserisce nell’ambito di una più ampia manovra finanziaria da oltre 300 milioni di Euro e ha previsto il pagamento a saldo e stralcio dei predetti creditori in forza dell’accordo ex art. 58, comma 2, CCI, la cui efficacia è intervenuta il 28 febbraio scorso.

L’operazione ha una rilevanza strategica in quanto consentirà a So.Ri.Cal. S.p.A. di poter ora implementare il piano degli investimenti per il servizio idrico integrato su scala regionale.

Legance ha agito con un team multidisciplinare guidato dal socio Simone Ambrogi e dalla senior counsel Marialuisa Garavelli, curando la redazione degli accordi e il coordinamento con l’attestatrice e il consulente finanziario ai fini della redazione del piano industriale e della manovra finanziaria, nonché i rapporti interni tra la Regione Calabria e So.Ri.Cal. S.p.A..

BonelliErede, che ha assistito FMS sin dal primo accordo di ristrutturazione del debito e nelle ulteriori vicende che hanno interessato il progetto,ha agito con un team guidato dal partner Giorgio Frasca e composto dall’associate Beatrice Corda, che ha agito in qualità di project manager, dal senior associate Federico Sacchi che ha curato i profili riguardanti il codice della crisi, il partner Massimo Merola e Francesco Genoni che si sono occupati delle questioni attinenti agli aiuti di stato, la partner Giovanna Zagaria che ha seguito le questioni di diritto amministrativo e legate alla convenzione. Tutto il gruppo di lavoro fa parte del Focus Team Energia, Infrastrutture e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.

Agenia S.r.l. ha agito quale advisor finanziario nella predisposizione del piano industriale e della manovra finanziaria di So.Ri.Cal. S.p.A. con un team multisciplinare coordinato dai partner Giovanni Caucci e Alberto Bernardini, la predisposizione del modello finanziario e del piano tariffario è stata curata dalla senior consultant Livia Todini.

L’attestazione è stata curata dalla Dott.ssa Maria Luisa Campise