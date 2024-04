Legance e DLA Piper nella nuova partnership tra Gruppo Dolomiti Energia e cubi per lo sviluppo di progetti di energia da fonte solare

Alessandro Nociti, Fabio Lenzini

Legance ha assistito il Gruppo Dolomiti Energia – nella negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione di un accordo di investimento con il Gruppo Cubi e FC3 – assistite da DLA Piper – per lo sviluppo di una pipeline di progetti fotovoltaici in fase autorizzativa avanzata situati in Veneto, Friuli ed Emilia Romagna di capacità stimata di circa 58 MW.

L’accordo prevede il supporto del Gruppo Cubi al Gruppo Dolomiti Energia tramite la società FC3, per lo sviluppo dell’iter autorizzativo e la progettazione di detti impianti, e la società Cubi per la costruzione degli stessi.

L’accordo siglato è frutto del costante impegno di entrambi i Gruppi volto ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili per contribuire fattivamente alla decarbonizzazione e rientra nel percorso che il Gruppo Dolomiti Energia ha da tempo tracciato per contribuire in modo concreto e significativo alla transizione energetica.

Legance ha agito con un team guidato dal partner Antonio Palazzolo, gestito dal senior associate Alessandro Nociti, con il supporto dell’associate Alessio Campanella, per gli aspetti corporate e di contrattualistica. Gli aspetti autorizzativi e regulatory sono stati gestiti dalla senior counsel Valeria Viti con il supporto dell’associate Alessandro Vellar.

DLA Piper ha assistito il Gruppo Cubi con un team composto dagli avvocati Fabio Lenzini e Martina Antonelli.