Legance e Jones day nella cartolarizzazione di Alba leasing

Alfredo Craca, Carlo Sbocchelli, Matteo Bragantini, Ilaria Laureti

Alba Leasing, società di locazione finanziaria, ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing finanziario per un valore nominale complessivo pari a circa 833,73 milioni di euro. L’operazione è stata strutturata da Banca Akros (Gruppo Banco Bpm) e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB ed è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione Alba 14 SPV mediante l’emissione di tre classi di titoli (senior, mezzanine e junior). I titoli senior e mezzanine sono stati dotati di rating da parte di Moody’s e Morningstar DBRS e sono stati ammessi alla negoziazione sul segmento professionale di Euronext Access Milan di Borsa Italiana.

L’operazione è stata strutturata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS) ai sensi del Regolamento (UE) 2402/2017. Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ha agito in qualità di terzo verificatore di tali requisiti.

Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Legance e Jones Day.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha prestato assistenza a Banca Akros e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB, in qualità di joint arrangers e joint lead managers, con un team guidato dal partner Antonio Matino, coadiuvato dal managing associate Giovanni Nervo e dagli associate Anna Marzola e Michele Vinci, nonché, per i profili fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari.

Jones Day, in qualità di review counsel, ha assistito Alba Leasing con un team composto dai partners Vinicio Trombetti e Giuseppina Pagano nonché dall’associate Giuseppina Manusia.