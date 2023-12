Legance e Orrick per il completamento della fusione tra Cherry Bank e Banca Popolare di Valconca

Alberta Figari, Jacopo Garonna, Patrizio Messina, Paola Barometro

Banca Popolare Valconca (BPV) e Cherry Bank hanno sottoscritto, in data 19 dicembre 2023, l’atto di fusione per incorporazione di BPV in Cherry Bank, in esecuzione delle deliberazioni precedentemente assunte dalle Assemblee Straordinarie dei Soci di entrambi gli istituti bancari tenutesi in data 25 (BPV) e 27 (Cherry Bank) novembre 2023.

Cherry Bank è stata assistita da Legance con un team composto dalla partner Alberta Figari, dal counsel Jacopo Garonna e dall’associate Andrea Serafini. KPMG ha assistito Cherry Bank nelle attività di due diligence e come advisor finanziario.

I commissari straordinari Avv. Livia Casale e Dott. Francesco Fioretto, i componenti del Comitato di Sorveglianza e Banca Popolare Valconca stessa sono stati assistiti da Orrick con un team composto dal senior partner Patrizio Messina, dalla partner Paola Barometro, dal senior associate Federico Urbani e dall’associate Edoardo Pea. I profili legali della procedura sindacale che ha portato alla sigla di un accordo tra Banca Popolare Valconca e le sigle sindacali FABI e FIRST CISL - volto a delineare un fondamentale percorso di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi riservati ai dipendenti della Banca - sono stati curati dal partner Mario Scofferi e dall’associate Francesco Brandi.

Banca Popolare Valconca è stata altresì assistita da Prometeia come advisor industriale e finanziario con un team composto dal senior partner Alessandro Carpinella, dall’associate partner Simone Lauretti, e da Filippo Manghi e Pietro Boccuzzi.