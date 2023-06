Legance e Orrick per l'accordo di fusione tra Cherry Bank e Banca Popolare Valconca

Alberta Figari, Jacopo Garonna, Patrizio Messina e Paola Barometro









Cherry Bank S.p.A. e Banca Popolare Valconca S.p.A. in A.S. hanno sottoscritto un Accordo Quadro che disciplina termini, condizioni e impegni delle parti nell'operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca in Cherry Bank.



Cherry Bank è stata assistita da Legance con un team composto dalla partner Alberta Figari, dal counsel Jacopo Garonna e dall'associate Andrea Serafini. KPMG ha assistito Cherry Bank nelle attività di due diligence e come advisor finanziario.



Banca Popolare Valconca e i commissari straordinari Avv. Livia Casale e Dott. Francesco Fioretto sono stati assistiti da Orrick con un team composto dal senior partner Patrizio Messina, dalla partner Paola Barometro, dal senior associate Federico Urbani e dall'associate Edoardo Pea.



Banca Popolare Valconca è stata altresì assistita da Prometeia come advisor industriale e finanziario con un team composto dall'associate partner Simone Lauretti e da Pietro Boccuzzi e Filippo Manghi