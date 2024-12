Legance e Rödl nella nuova partnership tra Dri e Enerland per lo sviluppo di progetti agrivoltaici in Italia Legance ha assistito DRI– nella negoziazione, sottoscrizione e avvio di esecuzione di un accordo di investimento con il Gruppo Enerland – assistito da Rödl & Partner– per lo sviluppo di una pipeline di progetti agrivoltaici di capacità stimata di circa 166 MW.