Andrea Giannelli, Beatrice Zilio, Nicholas Lasagna, Maria Ilaria

Legance e Simmons & Simmons hanno prestato assistenza, rispettivamente, ad un pool di banche e ad Eni S.p.A. nella strutturazione di un finanziamento bancario per complessivi 3 miliardi di euro. Legance e Simmons & Simmons hanno prestato assistenza, rispettivamente, ad un pool di banche e ad Eni S.p.A. nella strutturazione di un finanziamento bancario per complessivi 3 miliardi di euro.

Il pool di banche finanziatrici è composto da 26 primari istituti finanziari globali, tra cui Mediobanca (nel ruolo di global coordinator, documentation e facility agent), MUFG (global coordinator e sustainability coordinator), Citi e Natixis (global coordinators). Al sindacato partecipano, inoltre, HSBC, UniCredit e Intesa Sanpaolo (nel ruolo di bookrunners), Bank of America, BNP Paribas, BPER Banca, Société Générale e Wells Fargo (nel ruolo di mandated lead arranger), Agricultural Bank of China, BBVA, Banco BPM, Barclays Bank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, DNB Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, National Bank of Kuwait, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Bank, e Standard Chartered (nel ruolo di lead arrangers).

La complessa operazione ha previsto la sottoscrizione di una nuova linea di credito di tipo revolving Sustainability-Linked, collegata al raggiungimento da parte di Eni di due obiettivi del proprio “Sustainability-Linked Financing Framework” aggiornato ad aprile 2023. La nuova facility rafforzerà ulteriormente la flessibilità finanziaria dell’azienda, integrando l’analoga linea di credito Sustainability-Linked da 6 miliardi di euro sottoscritta nel 2022.

Il team legale di Eni è stato composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Maria Ludovica Gallo.

Legance, con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e composto dalla counsel Beatrice Zilio e dalla senior associate Francesca Parisini, ha assistito le banche per tutti gli aspetti connessi alla strutturazione e finalizzazione dell’operazione di finanziamento, nonché alla relativa sindacazione, mentre il senior counsel Francesco di Bari si è occupato di tutti gli aspetti fiscali.

Simmons & Simmons, sotto la guida del partner Nicholas Lasagna, e con il coinvolgimento del partner Paola Leocani, ha prestato assistenza ad Eni con un team composto dalla managing associate Maria Ilaria Griffo e dall’associate Alessandra Belmonte per tutti gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali.