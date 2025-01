Legance con Medipass nelle acquisizioni delle Cliniche Gymnasium e CDT e di Ecomedica Healthcare

Paolo Guaragnella

Legance, con un team guidato da Paolo Guaragnella, coadiuvato da Donatella Ruggiero, Giulia Raffaelli e Ruggero Artale ha assistito Medipass, azienda parte del Gruppo Ergea, attiva nella diagnostica per immagini e nella cura oncologica, in alcune operazioni straordinarie concretizzatesi a fine 2024.

Legance ha assistito la società nell’acquisizione del 100% delle cliniche Gymnasium e CdT di Cesena, primo passo per la realizzazione dell’attività anche di diagnostica per immagini ad alto livello. L’operazione ha visto anche il reinvestimento di uno dei venditori nel veicolo societario utilizzato per l’acquisizione.

Inoltre Legance ha assistito Medipass nell’acquisizione del 51% di Ecomedica Healthcare volta allo sviluppo di una joint venture per l’organizzazione, gestione ed esercizio di centri per la clinica medica e la diagnostica strumentale, con sviluppi anche nell’ambito della chirurgia.