Legance con RES per il primo impianto in Italia per il riciclo chimico della plastica mediante Pirolisi

Emanuele Artuso, Marzio Ciani, Annalisa Pangallozzi

Legance ha assistito Recupero Etico Sostenibile S.p.A (“RES”), società che opera da oltre 30 anni nel settore della “circular economy” e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, nella strutturazione e realizzazione di una serie di accordi per la costruzione del primo impianto all’avanguardia per il riciclo chimico della plastica mediante pirolisi nel sito di Pettoranello (IS). Con questo investimento RES diventerà la prima società in Italia per il riciclo avanzato delle plastiche a livello industriale.

RES, grazie al nuovo impianto realizzato e concesso in licenza da BlueAlp B.V., primaria azienda olandese del settore che include tra i soci Shell e Borealis, completa il ciclo del recupero del rifiuto plastico attraverso il processo chimico. È il primo caso in Italia in cui, a livello industriale, il mondo del waste management incontra quello della chimica per trasformare gli scarti della lavorazione della plastica in materia vergine secondaria, che attraverso processi di lavorazione successivi, darà vita a nuovi prodotti plastici.

Sotto il profilo legale l’operazione ha incluso la sottoscrizione, in particolare, di un engineering, procurement and fabrication agreement (EPF) e di un accordo di licenza. L’investimento previsto, stimato in circa Euro 20 milioni, rappresenta un passo significativo dell’azienda, iniziato con la quotazione in borsa (su cui RES è stata assistita sempre da Legance). L’investimento presso il sito di Pettoranello, una volta ultimata la realizzazione dell’impianto di pirolisi, si colloca intorno ad Euro 35 milioni, di cui Euro 9,6 milioni finanziati dal PNRR. Il progetto includerà una serie di ulteriori attività nella costruzione e assemblaggio dell’impianto e nella gestione dell’offtake.

Legance ha assistito RES per tutti gli aspetti dell’operazione con un team coordinato da Marzio Ciani ed Emanuele Artuso e composto dai senior associate Annalisa Pangallozzi, per gli aspetti project & infrastructure e da Francesco Chierichetti, per gli aspetti intellectual property e license agreement.