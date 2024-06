Legance con W - group nell’acquisizione di Camo Groupe

Andrea Mazzola, Marina Balzano

Legance ha assistito W-Group, gruppo multi-brand e multi-mercato di human resources solutions, guidato da Federico Vione, nell’acquisizione attraverso la propria controllata MAW S.p.A., di Camo Groupe, società francese specializzata nella ricerca e selezione di personale per la somministrazione di lavoro temporaneo. L’operazione di acquisizione è stata completata anche attraverso una modifica ed incremento delle linee di finanziamento già concesse a favore di Maw.

Si tratta della prima acquisizione al di fuori dei confini nazionali da parte del Gruppo, già presente all’estero con W Executive, brand specializzato nell’executive search e HR advisory, in Francia, Spagna, Svizzera e Regno Unito, dove conta complessivamente 400 dipendenti.

Legance ha agito con un team guidato da Giacomo Gitti e Tommaso Bernasconi, con il supporto di Andrea Mazzola, Cristina Marani, Federico Liberali, Paolo Giulio Lessiani e Federica Favilla, assistendo la società sia per i profili corporate di diritto italiano, sia per i profili banking.

Orrick, con un team cross-border coordinato da Marina Balzano e composto da Giulio Asquini e Claudia Loriggio per i profili di diritto italiano e da Manaf Triqui e Nicolas Nader per i profili di diritto francese, ha assistito un pool di finanziatrici composto da Crédit Agricole Italia S.p.A. anche in qualità di Banca Agente, Banco BPM S.p.A., Banca Sella S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A. e Muzinich & Co. SGR S.p.A., quale società di gestione del risparmio dei fondi ‘Muzinich Diversified Enterprises Credit II (Italy)’ e ‘MLoan (Italy)’, nell’operazione di finanziamento a supporto dell’operazione di acquisizione.