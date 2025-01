Legittima la revoca della autorizzazione ad usare la canna fumaria condominiale

La delibera assembleare che revoca l’autorizzazione concessa a titolo precario all’uso esclusivo di una parte comune (colonna di scarico per immondizia trasformata in canna fumaria) è legittima in quanto la stessa non attribuisce diritti permanenti al condomino autorizzato. E’ quanto affermato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 199 pubblicata il 14 gennaio 2025.

Il caso

L’assemblea aveva deliberato di revocare l’autorizzazione rilasciata ad una condomina per l’uso di una colonna di scarico...