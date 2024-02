LexCapital annuncia l’ingresso di Lucca’s tra i soci. Luciano Lucca sarà il nuovo Presidente del CdA

LexCapital, start-up innovativa del settore legaltech e società benefit che opera come litigation funder, annuncia l’ingresso nella società di Lucca’s S.r.l., società di partecipazioni che fa capo alla famiglia dell’imprenditore Luciano Lucca, fondatore e Presidente del Gruppo Assiteca, operatore leader nel settore del brokeraggio assicurativo.

Lo stesso Lucca ha assunto contestualmente il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di LexCapital, che si allarga da tre a cinque componenti, con l’ingresso di Elisabetta Vasco (indipendente), in precedenza manager apicale di Banca Intesa Sanpaolo e di Ubi Banca. Proseguono nel proprio incarico di consiglieri Marcello Gallo, Emilio Campanile e Maurizio Santacroce. Giuseppe Farchione conserva l’incarico di Chief Operating Officer.

Luciano Lucca ha avviato la propria carriera nell’ambito assicurativo nel 1966 in Toro Assicurazioni per poi fondare, nel 1972, Verconsult, una società di brokeraggio assicurativo, assumendone la carica di Amministratore Delegato. Dopo il passaggio di Verconsult al gruppo GPA nel 1975, Lucca ha assunto ruoli di rilievo in GPA e nella controllata SAMA. La sua carriera ha vissuto un’ulteriore trasformazione nel 1982 con la fondazione di HOWDEN ASSITECA, di cui è diventato Amministratore Delegato e, successivamente, Presidente. Nel 2005, è stato nominato Vicepresidente dell’Associazione di Categoria dei broker assicurativi ACB, e nel 2010 ha assunto la presidenza di EOS RISK Espana, una delle principali società di brokeraggio assicurativo in Spagna.