Lexia e Rödl & Partner Italia nell’acquisizione del Gruppo B2F da parte di Grenke Bank

Fabio Luongo, Francesco Dagnino, Stefan Brandes

I soci del gruppo societario facente capo a B2F – fondato in Italia più di 20 anni fa attivo come digital solution provider con specializzazione verticale in area fintech le cui piattaforme digitali, offerte in modalità pay per use, collegano i servizi finanziari ai canali di vendita territoriali e virtuali – hanno perfezionato la cessione della totalità delle proprie partecipazioni in favore di Grenke Digital GmbH, società riconducibile a Grenke AG, società tedesca quotata alla Borsa di Francoforte , nonché leader internazionale nel mercato del c.d. leasing operativo small-ticket. Il Gruppo Grenke opera in oltre 30 Paesi e conta circa 2.300 dipendenti in tutto il mondo.

L’obiettivo dell’operazione è quello di creare un ecosistema digitale che stabilisca un nuovo standard nel mercato.

LEXIA ha assistito i soci venditori in tutti gli aspetti legali relativi all’operazione tra cui la redazione e la negoziazione dei contratti di acquisizione. Il team di LEXIA è stato coordinato dai Partner Francesco Dagnino e Fabio Luongo coadiuvati dal Counsel Stefano Corrà e dall’Associate Enrico Roberto.

Rödl & Partner Italia ha assistito l’acquirente, Grenke Digital GmbH, in tutti gli aspetti legali relativi alla due diligence nonché alla negoziazione dei contratti di acquisizione, con un team guidato dal Partner Stefan Brandes, coadiuvato dall’Associate Partner Sebastiano Iacono e dall’Associate Jana Delueg.

Klecha & Co. ha agito in qualità di advisor finanziario dei soci venditori con un team composto dal Managing Partner Stephane Klecha e dal Senior Associate Alessandro Gelfi.

Lo Studio Notarile ZNR con il Notaio Stefano Rampolla ha fornito supporto al closing dell’operazione.