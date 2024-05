Lexia entra a far parte di Italian Tech Alliance

Francesco Dagnino

LEXIA, studio legale noto per il suo forte orientamento verso l’innovazione tecnologica, è lieto di annunciare la propria adesione come socio sostenitore di Italian Tech Alliance (ITA), la principale associazione di settore in Italia che unisce e rappresenta gli interessi di investitori, startup, PMI innovative e professionisti dell’innovazione.

In particolare, Italian Tech Alliance è un punto di riferimento nell’ecosistema innovativo italiano, offrendo una piattaforma per il networking, per stabilire e coltivare rapporti istituzionali al fine di promuovere il venture capital e le startup italiane.

L’associazione è impegnata nella promozione di incontri istituzionali strategici, nell’organizzazione di eventi di settore e nella produzione di analisi e documenti, favorendo l’incontro e lo scambio di esperienze tra i vari attori dell’innovazione: venture capitalist, imprenditori e professionisti.

Attraverso questa partnership, LEXIA conferma il suo impegno a favore dell’innovazione e della tecnologia. LEXIA porterà la propria expertise legale e tecnologica a sostegno delle iniziative di Italian Tech Alliance, tra cui incontri e approfondimenti tematici, nonché di tutti gli altri associati, mirando a una sinergia che possa potenziare il tessuto imprenditoriale italiano.

Tra i primi studi ad adottare l’integrazione di modelli innovativi e tecnologici come caratteristica distintiva del proprio approccio professionale, vantando risorse con comprovata esperienza nel campo dell’IT e una profonda conoscenza degli aspetti “tech” del Fintech e della Blockchain, attraverso Italian Tech Alliance LEXIA potrà mettere in comune le competenze dei propri professionisti e fornire un supporto solido e affidabile ai VC, Family Offices, Business Angels nonché a tutte le imprese innovative aderenti.

Francesco Dagnino, Managing Partner, ha commentato: “Unirsi a Italian Tech Alliance rappresenta un passo strategico per il nostro studio, rafforzando ulteriormente il nostro impegno verso l’innovazione. Siamo entusiasti di poter contribuire e al contempo beneficiare delle numerose iniziative di Italian Tech Alliance”.

“Da sempre Italian Tech Alliance basa la propria attività anche sulle sinergie tra gli associati, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori di mercato competenze e professionalità specifiche per aiutarle a crescere e consolidarsi. Per questo, spiega Francesco Cerruti, Direttore Generale di Italian Tech Alliance, siamo contenti di accogliere tra i soci LEXIA, studio legale fortemente focalizzato sulle tematiche dell’innovazione”.