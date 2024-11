LINGUISTICA ED ECONOMIA, il ruolo della traduzione nell’economia e nella cultura dei popoli

IUM, Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Castel Capuano e l’Associazione Proposta Giustizia presenta la Giornata di Studi “LINGUISTICA ED ECONOMIA”, format inaugurato nel 2018 che giunge alla IV edizione. L’evento; ideato per ragionare su due aspetti centrali nella vita di ognuno di noi, le lingue e l’economia, avrà luogo venerdì 29 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 18,00 a Napoli nella Biblioteca Alfredo De Marsico di Castel Capuano, in Piazza Enrico De Nicola n. 2.

Una giornata che mette insieme accademici, professionisti ed esperti internazionali per riflettere sul ruolo delle lingue e delle culture in un contesto sempre più globalizzato e caratterizzato da innovazioni tecnologiche, una su tutte l’AI generativa, il cui impatto tanto sulla lingua quanto sull’economia dei popoli non può essere più ignorato.

Di particolare rilievo la Sessione Economico-Tributaria, nell’ambito della quale si approfondiranno alcuni temi di forte attualità, quali la riforma della Giustizia Tributaria e l’approfondimento su prove e oneri, sull’appello e sulle misure cautelari e sull’esecuzione tra giudice tributario e ordinario. Di grande interesse, in particolare per i risvolti professionali che coinvolgono oggi numerosi operatori, l’approfondimento sul nuovo ordinamento della Giustizia Tributaria, con l’analisi dello status del giudice tra ordinamento nazionale ed europeo.

La partecipazione all’evento consente di maturare crediti formativi per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili e gli Avvocati.

Media Partner Il Sole 24 ORE.

