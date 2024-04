Linklaters con Arsenale Spa nell’avvio del progetto La Dolce Vita Orient Express

Francesco Faldi, Pietro Belloni, Roberto Egori

Linklaters ha assistito Arsenale Spa, azienda leader nel settore dell’hospitality di lusso, nella formalizzazione di una serie di accordi che regolano la partnership strategica con il brand Orient Express. Tali accordi mirano allo sviluppo e al lancio del progetto “La Dolce Vita Orient Express”, che segna l’inizio di un’era esclusiva nel turismo ferroviario di lusso in Italia.

Arsenale S.p.A. si distingue per la sua eccellenza nello sviluppo e nella gestione di asset di prestigio nel comparto dell’ospitalità di lusso e del lifestyle.

La società, che opera attraverso due divisioni principali - Hospitality Hotel & Resort e Luxury Train Cruising - è all’avanguardia nella promozione del settore turistico italiano, operando in stretta sinergia con alcuni tra i brand di lusso più prestigiosi a livello mondiale.

In particolare, “La Dolce Vita Orient Express” è il primo progetto di turismo sostenibile su rotaia con una offerta luxury, frutto di una collaborazione strategica tra Arsenale, il brand Orient Express, Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione FS Italiane. Una flotta di sei treni arredati in pieno stile “La Dolce Vita” degli anni 60, che accompagnerà i viaggiatori attraverso le meraviglie del paesaggio italiano, alla scoperta del “Made in Italy” e delle sue peculiarità riconosciute in tutto il mondo.

La flotta, interamente prodotta in Italia, è composta da 12 cabine deluxe, 18 suite e una prestigiosa La Dolce Vita suite per treno. Il progetto inaugura una nuova era di viaggi con 8 diversi itinerari che attraversano 14 regioni dall’Italia settentrionale a quella meridionale, a partire dalla primavera del 2025.

Da Nord a Sud, tratte dedicate ed esclusive progettate per offrire un’emozionante esperienza di viaggio adatta a tutte le tipologie di viaggiatori.

Il team in-house di Arsenale Group che ha seguito l’operazione è stato guidato dal COO Raffaele Breschi, dal CFO Mario Cappon e dal General Counsel Nicola Adile Diego Vacca.

Per i profili legali dell’operazione, Linklaters ha assistito Arsenale Spa, con un team guidato dai partner Pietro Belloni, Matthew Plaskow e Francesco Faldi, coadiuvati dagli associate Mafalda Monticelli, Tom Farrar ed Edoardo Boeri e dalle trainee Asia Racines Carugo e Federica Subba. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Roberto Egori, dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Luigi Spinello. Per i profili di assistenza contrattuale ha agito il managing associate Francesco Amatori.