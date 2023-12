Linklaters con bp nell’acquisizione del restante 50,03% di Lightsource bp

Alessandro Gemmo

Linklaters ha assistito bp nell’acquisizione del restante 50,03% delle azioni di Lightsource bp, acquisendone così il controllo totalitario. Lightsource bp è uno sviluppatore e operatore di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.



bp intende utilizzare le capacità di Lightsource bp come sviluppatore di energia rinnovabile onshore utility-scale a costi competitivi per contribuire a soddisfare la propria domanda di energia a basse emissioni di carbonio.



Questa integrazione è volta a sostenere il raggiungimento degli obiettivi fissati da bp per i suoi strumenti di crescita nella transizione - nell’idrogeno, nella ricarica dei veicoli elettrici e nei biocarburanti, oltre che nel trading di energia.



Le parti hanno concordato un valore del capitale di base di 254 milioni di sterline per la partecipazione del 50,03%. Gli azionisti venditori avranno inoltre la possibilità di ricevere ulteriori corrispettivi, a seconda della performance della società e del valore di mercato delle attività previamente cedute dal portafoglio.



Il team di Linklaters è stato guidato dal partner Corporate M&A Derek Tong e dal partner Energy & Infrastructure Mark Russell, insieme al managing associate Corporate Tom Ford. Per l’Italia, Linklaters ha assistito bp con un team guidato dalla partner Tessa Lee e coordinato dal managing associate Alessandro Gemmo (in foto), coadiuvato dalla managing associate Lucia Ciocarlan, dagli associate Laura Spagnolo, Marika Angelastri, Andrea Serena, Mariglen Ismaili e dai trainee Martina Fariseo e Teodoro Pellegrino.