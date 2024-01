Linklaters con Moneyfarm per ampliare il nuovo servizio “Conto titoli”

Emanuele Aurilia

Linklaters, con un team guidato da Emanuele Umberto Aurilia, coadiuvato da Harry Eddis, Frances Hodgkins e Bethan Poole per gli aspetti di diritto inglese, ha assistito Moneyfarm - wealth manager con approccio digitale - e il suo team legale in-house guidato dal general counsel Andrea Bertoni, nella procedura autorizzativa con Consob nonché per i profili legali e regolamentari relativi al lancio dei nuovi servizi di collocamento e di c.d. execution only nei confronti della clientela retail e professionale italiana.

Moneyfarm ha, in particolare, ottenuto l’autorizzazione da parte di Consob, sentita la Banca d’Italia, alla prestazione in Italia, mediante succursale, del servizio di collocamento attraverso consulenza indipendente ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali.

L’autorizzazione ottenuta da Consob rappresenta un tassello importante per ampliare il nuovo servizio “Conto Titoli” di Moneyfarm, annunciato lo scorso ottobre.

Linklaters ha precedentemente assistito Moneyfarm nell’autorizzazione ad operare in Italia, mediante succursale, post-Brexit nel dicembre 2020, nella partnership con buddybank (UniCredit) nel giugno 2021, nel round di finanziamento e contestuale partnership con M&G a gennaio 2022 e nell’acquisizione del 100% di Profile Pensions nel novembre 2022.

Moneyfarm è stata assistita anche da Ernst & Young con un team guidato da Michele Trimarchi per l’analisi dei profili riguardanti la consulenza indipendente e da Tema Consulenza con il co-fouding partner Massimiliano Forte per il processo autorizzativo con Consob.