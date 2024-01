Linklaters nomina Alessandra Ghezzi nuovo Counsel del dipartimento Corporate di Milano

Alessandra Ghezzi

Lo Studio legale internazionale Linklaters è lieto di annunciare l’ingresso di Alessandra Ghezzi come nuovo Counsel dell’ufficio di Milano.

Alessandra entra a far parte della practice di Mainstream Corporate unendosi ad un team consolidato e composto da 5 partner e 30 avvocati. Contestualmente entrerà a far parte del management team italiano composto dai soci e dai counsel dello studio.

Alessandra, esperta di diritto societario nazionale e internazionale e di mercato dei capitali, ha maturato un’esperienza quasi ventennale lavorando al fianco di importanti clienti, privati, fondi di private equity e corporate, su un'ampia gamma di complesse operazioni di M&A e di consulenza societaria.

Andrea Arosio, Managing Partner di Linklaters in Italia, ha dichiarato: “Sono molto felice di dare il benvenuto in Linklaters ad Alessandra. La sua esperienza e professionalità rafforzano ulteriormente la nostra reputazione come punto di riferimento per i nostri clienti e saranno un valore aggiunto per tutto lo studio.”

Pietro Belloni, Partner Corporate di Linklaters in Italia, ha aggiunto: “L’ingresso di Alessandra nel team di Corporate ci aiuterà ad ampliare il raggio d’azione dei nostri servizi e ci consentirà di valorizzare le sinergie con le altre practice e con i diversi uffici del nostro network consolidando la costruzione di servizi sempre più integrati a supporto delle sfide dei nostri clienti.”

Alessandra Ghezzi ha commentato: “Sono entusiasta di unirmi a Linklaters. La sua consolidata rete internazionale, unitamente alle sue piattaforme innovative e alla visione globale costituiscono la base ideale per l’evoluzione del mio percorso professionale. Sono impaziente di lavorare al fianco dei colleghi per contribuire allo sviluppo di servizi legali integrati e ad elevato valore aggiunto per i nostri clienti”.

Alessandra proviene da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.