Locazioni, dopo quattro anni rifinanziato il fondo per la morosità incolpevole

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge finanziaria 2025), contiene alcune disposizioni in tema di morosità incolpevole nelle locazioni abitative. Viene previsto quanto segue:

• viene rifinanziato il fondo per la morosità incolpevole nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni per l’anno 2026 (art. 1, comma 117, della legge);

• si dispone che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’econo¬mia e delle finanze … si provvede...