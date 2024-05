LS Lexjus Sinacta e Fairwise nella cessionedel Midas Palace Hotel di Roma al Gruppo Barcelò

Teresa Del Campo, Vincenzo Timpano

Il Gruppo spagnolo Barceló, primario operatore del settore hospitality, ha acquisito il 100% di Devar Midas, proprietaria del Midas Palace Hotel di Roma, struttura alberghiera composta da oltre 300 camere.

Il Gruppo Barceló è stato assistito da LS Lexjus Sinacta, sede di Milano, con un team multidisciplinare composto dai partner Dott.ssa Teresa Del Campo (in foto) che ha curato i profili tax e Avv. Vincenzo Timpano (in foto) che si è occupato degli aspetti corporate e della contrattualistica. I due partner di LS Lexjus Sinacta hanno anche curato la legal and tax due diligence, con l’intervento del partner Avv. Filippo Moschini per gli aspetti giuslavoristici.

Lo studio FairWise con un team guidato dal partner Avv. Alessandro Matteini e composto dagli associate Avv.ti Martina Garofoli e Maria Chiara Zonfrilli, ha assistito la cedente Alpine Capital per tutti gli aspetti legali afferenti alla cessione.

Con l’acquisizione di questa nuova struttura il Gruppo Barceló rafforza la propria presenza nel mercato italiano, consolidando il proprio ruolo di primario operatore del settore hospitality con 280 hotel in 20 paesi.