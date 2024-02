LS Lexjus Sinacta rinnova la Governance Francesco Vella è il nuovo Presidente di LS

Francesco Vella

Francesco Vella (in foto), partner della sede di Bologna di LS è Ordinario di Diritto Commerciale all’Università di Bologna e autore di diversi testi di diritto commerciale, diritto bancario e di economia comportamentale per le imprese.

Entrato in LS nel 2010, svolge la sua attività a Bologna, dividendosi tra l’incarico di Professore Ordinario e la consulenza prevalentemente nel settore finanziario.

Il neo Presidente, ringraziando Franco Casarano, che ha guidato LS Lexjus Sinacta per 10 anni, ha dichiarato: ”Cercherò sempre più di valorizzare tutte le professionalità presenti in LS ed in particolare di rafforzarne il modello che ha un punto di forza ed originalità nella articolata presenza territoriale. La sfida sarà sviluppare sempre più l’intersezione fra le eccellenze presenti in LS e gli studi territoriali, creando un sistema di valori comune e condiviso con l’obiettivo di rafforzare sempre più il rapporto di fiducia con la clientela. Il nostro mantra, fondato sulla vicinanza al cliente, accentuerà anche il supporto culturale al mondo dell‘impresa, in particolare delle Pmi e delle imprese di famiglia, per accompagnarle in questa fase di radicali cambiamenti.”

LS Lexjus Sinacta è una realtà italiana ed indipendente di oltre 180 avvocati e dottori commercialisti che operano sul territorio da oltre 40 anni presso le nove sedi di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Padova, Roma e Torino.