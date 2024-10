M&A, dietro la ripresa europea c’è anche la spinta dell’Italia

Operazioni di M&A in forte ripresa in tutta Europa e anche l’Italia fornisce un contributo importante per un mercato destinato a crescere facendo segnare un’inversione di tendenza rispetto all’anno passato: è quanto emerge dall’European M&A Outlook 2025 realizzato da CMS, un’organizzazione integrata di studi legali che ha esaminato le iniziative registrate nel primo semestre 2024 analizzando le oltre 500 operazioni a cui ha contribuito insieme ai dati forniti da Mergermarket.

Nella prima parte...