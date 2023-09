Maggioranza semplice per dare il via libera al bilancio revisionato di Luigi Salciarini









Il Tribunale di Napoli con la sentenza 7880/2023 ha colto l’occasione di puntualizzare su un aspetto rimasto sottotraccia nelle dinamiche condominiali ma di notevole rilevanza: la revisione della contabilità e, in particolare, l’approvazione degli elaborati prodotti dal revisore a seguito della sua attività di controllo (che, non di rado, consistono in veri e propri nuovi bilanci “revisionati”).

L’incarico finalizzato a detta revisione viene conferito con una certa riluttanza da parte dei condòmini...