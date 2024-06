Magister Group entra in W-Group:

Dopo l’annuncio avvenuto lo scorso marzo, diventa oggi ufficiale l’ingresso di Magister Group in W-Group.

Il gruppo fondato dalla famiglia Lombardi, presente nel panorama italiano con ALI Lavoro (somministrazione e ricerca&selezione), Labor-B (consulenza strategica e audit HR), Repas (welfare e buoni pasto) e Yous (formazione), si unisce quindi alle società che fanno parte di W-Group: Maw e InJob (servizi di ricerca e selezione), W Executive e WeHunt, realtà leader nell’executive e middle management search, W Advisory (servizi di consulenza).

L’unione di queste due realtà porta W-Group a superare gli 825 milioni di ricavi e le 1.400 persone in organico rafforzando, inoltre, il proprio processo di crescita basato sulla creazione di un ecosistema di realtà indipendenti per brand e attività, ma complementari nei valori e nell’approccio di business, dando vita a un’offerta integrata di servizi HR unica nel panorama europeo.

L’operazione arriva a conclusione di un 2023 che, per le due aziende, si è contraddistinto per gli eccezionali risultati ottenuti: W-Group ha, infatti, terminato l’anno con un organico di oltre mille persone, 575 milioni di fatturato (+9% rispetto al 2022) e una redditività che, nonostante gli importanti investimenti, si colloca sensibilmente al di sopra della media di settore. Stesso trend di crescita e di profittabilità per le aziende di Magister Group: ALI Lavoro, in particolare, ha chiuso il 2023 con ricavi superiori ai 250 milioni di euro, una redditività anch’essa significativamente superiore alla media del settore e un organico di oltre 250 persone. Grazie a questo progetto, è previsto nel medio periodo il raddoppio del numero di filiali di Ali, dalle attuali 50 a 100, e la crescita di organico necessaria per supportarlo.

W-Group si è avvalso di Houlihan Lokey come M&A e financing advisor e Legance come advisor legale. Alvarez and Marsal è intervenuto per la financial due diligence, EY per la due diligence fiscale, giuslavorista e legale, Bernoni Grant Thornton per l’audit dei servizi payroll. Magister Group è stato assistito da Mediobanca in qualità di advisor finanziario, da GOP in qualità di advisor legale e da EY per la vendor due diligence finanziaria e fiscale.

Legance ha assistito W-Group, per i profili banking relativi all’operazione di finanziamento a supporto dell’operazione di acquisizione. Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di finanziatrici composto da Banca Ifis S.p.A., Banco BPM S.p.A., anche in qualità di Bookrunner e Banca Agente, BPER Banca S.p.A. tramite la Divisione Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole Italia S.p.A. e Muzinich & Co. SGR S.p.A., quale società di gestione del risparmio, per conto del fondo di credito chiuso diversificato alle imprese denominato ‘Muzinich Diversified Enterprises Credit II (Italy)’ e del fondo di credito chiuso diversificato alle imprese denominato ‘MLoan (Italy)’, rispettivamente nella loro qualità di Mandated Lead Arrangers e Finanziatrici Originarie, nell’operazione di finanziamento a supporto dell’operazione di acquisizione.