Magister group entra in W-group: gli studi coinvolti

Mauro Sambati, Giacomo Gitti, Tommaso Bernasconi, Alessandro Fosco Fagotto

Legance ha assistito W-Group, gruppo multi-brand e multi-mercato di Human Resources Solutions, nell’acquisizione di ALI – Agenzia per il Lavoro S.p.A. , Labor-B S.p.A., e Yous S.r.l. da Magister Group, corporate multi-business nel panorama italiano, a sua volta assistita da Gianni & Origoni. La famiglia Lombardi, azionista di Magister Group, sarà parte attiva del progetto, reinvestendo in W-Group.

Si tratta della più grande operazione realizzata in Italia nel mondo dei servizi per le risorse umane e che porterà a un giro d’affari iniziale di oltre 825 milioni, con 1.400 persone in organico e prospettive di crescita rilevanti grazie alle sinergie possibili tra tutte le realtà appartenenti a W-Group.

Le predette società, infatti, si uniscono a: Maw e InJob (servizi di ricerca e selezione), WExecutive e WeHunt, realtà leader nell’executive e middle management search, W Advisory (servizi di consulenza), tutte partecipate da W-Group. In questo modo, il gruppo rafforza il proprio processo di crescita, basato sulla creazione di un ecosistema di realtà indipendenti per brand e attività, ma complementari nei valori e nell’approccio di business, dando vita a un’offerta integrata di servizi HR unica nel panorama europeo.

Legance ha agito con un team guidato per gli aspetti corporate dal partner Giacomo Gitti, con la senior associate Cristina Marani e l’associate Favilla Federica. I profili banking dell’operazione sono stati seguiti dal partner Tommaso Bernasconi con il managing associate Andrea Mazzola, mentre il senior counsel Jacopo Figus Diaz ha seguito i profili anti-trust.

GOP ha assitito Magister Group con un team guidato dal partner Mauro Sambati, coadiuvato dal managing associate Aldo Turella e dall’associate Francesco Mirizzi per i profili corporate. Gli aspetti banking dell’operazione sono stati seguiti dal partner Giuseppe De Simone, mentre la partner Cristina Capitanio e la managing associate Eleonora Rainaldi hanno curato gli aspetti giuslavoristici.

Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di finanziatori guidato e coordinato da Banco BPM S.p.A. nell’operazione di finanziamento a supporto dell’operazione di acquisizione con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, coadiuvato dal counsel Tommaso Zanirato, dall’associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello.