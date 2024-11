Maltrattamenti in famiglia nelle ipotesi di separazione e di cessazione della convivenza

Famiglia - Maltrattamenti in famiglia - Cessata convivenza - Esclusione reato di percosse - Conservazione dello stato di persona di famiglia

Le condotte vessatorie attuate nei confronti del coniuge e che proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, configurano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza....