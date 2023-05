Marchio in comproprietà, per concedere o risolvere una licenza di utilizzo valgono le norme del diritto nazionale applicabile di Simona Gatti

I giudici della Cassazione chiedevano se la concessione o la risoluzione di una licenza d'uso di un marchio nazionale o di un marchio dell'Unione detenuto in comproprietà richieda una decisione adottata all'unanimità dai contitolari o a maggioranza di questi









Le modalità per concedere o risolvere una licenza di utilizzazione di un marchio in comproprietà sono disciplinate dalle norme dello Stato membro in cui è registrato, pertanto la questione se la concessione o la risoluzione di una licenza d'uso di una "firma" nazionale o dell'Unione, in contitolarità, richieda una decisione adottata all'unanimità o a maggioranza dipende dal diritto nazionale applicabile. La Corte di giustizia nella causa C-686/21 risponde in questi termini alla Cassazione che voleva...