Mattarella firma il Ddl Nordio con l’abolizione dell’abuso d’ufficio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge Nordio che, tra l’altro, abolisce l’abuso d’ufficio. Il via libera del Quirinale è arrivato all’ultimo giorno utile. Infatti il voto della Camera era infatti arrivato il 10 luglio e il capo dello Stato aveva a disposizione un mese per valutare i testi. Ma sulla riforma pesano alcune criticità tanto che, nel decreto carceri, il governo ha dovuto introdurre il nuovo reato di “peculato per distrazione” per colmare una lacuna generata dall’abolizione dell’abuso d’ufficio. E il decreto carceri è stato appena convertito in legge dal Parlamento e il presidente lo ha promulgato ieri. E’ probabile che fosse necessario coordinare l’entrata in vigore dei due provvedimenti.